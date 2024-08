Lombardia: al via il bando da 15milioni per sostenere famiglie con figli tra i 3 e i 18 anni

La Regione Lombardia ha avviato il bando "Sprint! Lombardia Insieme", un'iniziativa da 15milioni di euro destinata a sostenere famiglie con figli tra i 3 e i 18 anni. L'obiettivo del bando, promosso dall'assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Elena Lucchini, è potenziare l'inclusione sociale e il benessere psicofisico dei minori, con particolare attenzione a quelli con disabilità o in situazioni di fragilità. L'iniziativa, che si chiuderà il 30 ottobre 2024, mira anche a migliorare l'accesso ai servizi di conciliazione vita-lavoro per le famiglie lombarde.

Focus su piccoli Comuni e progetti di lunga durata

Il bando riserva un'attenzione speciale alle aree meno servite della regione, come i Comuni con meno di 5mila abitanti. Secondo l'assessore Lucchini, la misura non solo rinnova le precedenti iniziative, ma si consolida premiando progetti che possono durare fino a 24 mesi. Ogni Ambito territoriale della regione può presentare una sola proposta, da sviluppare singolarmente o in partenariato, per accedere ai fondi e migliorare le reti di servizi locali. L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità per rafforzare il welfare regionale e supportare le famiglie in modo concreto.