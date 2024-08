Lombardia: al via il bando per fotografi e videomaker per promuovere la Regione

La Regione Lombardia ha lanciato il bando "Lombardia Style. Bellezza senza confini", dedicato a fotografi e videomaker appassionati. Promosso dall'Assessorato al Turismo, Marketing territoriale e Moda, guidato da Barbara Mazzali, il bando invita a catturare le meraviglie della regione attraverso fotografie e video, per contribuire al nuovo brand turistico "Lombardia Style". L'obiettivo è mostrare la bellezza nascosta della Lombardia, dalle sue eccellenze paesaggistiche alla cultura, tradizioni e produzioni locali. Possono partecipare maggiorenni, con lavori originali e inediti che raccontino lo stile lombardo, creando nuove esperienze e ispirazioni per turisti e viaggiatori.

Il bando: dettagli sulla partecipazione

Il bando, con una dotazione economica di 20mila euro, offre un premio di 3mila euro al vincitore. Le iscrizioni sono aperte dal 26 agosto al 25 settembre 2024. Le fotografie devono avere una risoluzione minima di 300 dpi e non includere volti riconoscibili o marchi commerciali, mentre i video, in alta definizione, devono avere una durata di 15 o 30 secondi. Tutti i materiali partecipanti diventeranno proprietà della Regione Lombardia, che li utilizzerà per scopi promozionali. I lavori saranno valutati da un comitato che giudicherà in base a originalità, qualità tecnica ed efficacia comunicativa.