Lombardia, l'appello di Sala al voto utile: "Sfida tra Fontana e Majorino"

Un appello al "voto utile" in vista delle prossime elezioni regionali lombarde. Lo lancia, con un video sui canali social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "I sondaggi non sono oro colato", dice, "ma c'e' una significativa convergenza nelle rilevazioni fatte dai principali istituti di ricerca: se la giocheranno Fontana e Majorino. E' anche per questo che invito al cosiddetto voto utile. Chi vuole che la guida della nostra Regione cambi, deve votare per Majorino". Il sindaco ricorda che per l'elezione del presidente della Regione non c'e' il ballottaggio e che e' anche possibile il "voto disgiunto" che consente di dare una preferenza a un candidato presidente e un'altra al partito cui ci si sente piu' vicini "anche se non collegato al candidato presidente che avete scelto".

Majorino: "Messaggio di assoluto buonsenso da parte di Sala"

"Un bel messaggio di assoluto buonsenso da parte del sindaco di Milano: il 12 e 13 febbraio, chi vuole cambiare la Lombardia ha solo un'opzione. Votare per noi! Grazie Beppe Sala, sono sicuro che da Presidente potrò lavorare benissimo insieme a te, come già abbiamo fatto a Milano. E so che hai già pronta una serie di richieste per far funzionare, finalmente, il rapporto tra Regione e Comune. Io ci sono, stavolta la Lombardia la cambiamo davvero". Così il candidato presidente per il centrosinistra e il M5S in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, commenta su Facebook l''endorsement' sui social del sindaco di Milano, Giuseppe Sala.