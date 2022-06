Lombardia, appello per donare il sangue

Come ogni anno nei mesi estivi non bisogna dimenticarsi di donare il sangue. La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha lanciato un appello ai donatori abituali e a tutti i cittadini idonei affinché diano il loro contributo anche nel periodo estivo, quando c’è carenza nelle donazioni di sangue ed emoderivati. Nessun allarme, ma anche in questo caso è meglio agire preventivamente.