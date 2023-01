Lombardia, Berlusconi: "Avanti con Fontana e... forza Monza". VIDEO

Lombardia, Berlusconi: "Avanti con Fontana e... forza Monza"

"Vi auguro che il 2023 sia un anno sereno e felice, un anno in cui realizzare i progetti e i sogni che portate nel cuore. Il 2023 deve essere l'anno della ripresa, per il mondo speriamo possa essere l'anno della pace ritrovate. Forza Milan, forza Monza..no scusate, forza Lombardia e Forza Italia", le parole di Silvio Berlusconi in un video postato sui social sulle regionali in Lombardia.

Lombardia, Berlusconi: "Fontana ricandidato con pieno merito"

"E' partita da pochi giorni la campagna elettorale per la nostra Lombardia, che è la regione più importante d'Italia. Il nostro candidato alla guida della Regione è Attilio Fontana, che l'ha guidata in anni difficili con risultati davvero molto positivi. Lo abbiamo ricandidato con pieno merito e sono certo che gli elettori lombardi vorranno affidarsi alla sua esperienza e alla sua capacità di lavoro", ha aggiunto nel suo video su Instagram Berlusconi.