Lombardia, Berlusconi: "Qui vinceremo. Il Governo? Direzione giusta"

Silvio Berlusconi, intervenendo a sostegno di Attilio Fontana con un video messaggio all'evento elettorale di Forza Italia all'Auditorium Testori, si dice sicuro della vittoria del centrodestra alle elezioni per la Regione Lombardia con Forza Italia che sarà "decisiva". "Sono convinto che domenica e lunedì gli elettori della Lombardia sapranno capire la differenza tra noi e gli altri - ha detto - e sapranno scegliere. Sapranno premiare il nostro trentennale buon governo, sapranno premiare la serietà, il garbo, la concretezza di Attilio Fontana confermandolo Presidente della Regione come merita. Ci siamo sempre battuti con coerenza per la libertà dei cittadini e delle imprese, contro l'oppressione fiscale, contro l'oppressione burocratica, contro l'oppressione giudiziaria. Noi siamo dalla parte delle imprese, dalla parte del lavoro, dalla parte dei giovani e degli anziani. Tutto questo ci rende diversi da tutti gli altri e decisivi. Sono convinto che domenica e lunedì gli elettori della Lombardia sapranno capire la differenza tra noi e gli altri e sapranno scegliere". Sul Governo guidato da Giorgia Meloni, invece, ha detto che "in poche settimane ha messo a fuoco alcuni obiettivi importanti, che corrispondono ai nostri impegni in campagna elettorale. Sul fisco, sulle pensioni, sul lavoro per i giovani, sulla giustizia, sulle altre grandi riforme. Si sono mossi soltanto i primi passi, ma nella direzione giusta".

"Noi essenziali per il centrodestra"

"Siamo parte essenziale del centrodestra - ha voluto rimarcare Berlusconi nel video messaggio -e siamo orgogliosi di rappresentare il centro liberale, il centro cattolico, il centro garantista, il centro europeista e atlantico,siamo orgogliosi di rappresentare in Italia il Partito Popolare Europeo, la più grande famiglia politica d'Europa, i moderati d'Europa alternativi alla sinistra".

FI e l'autonomia

Berlusconi ha poi voluto dire la sua in merito all'autonomia approvata in Cdm. "Abbiamo finalmente ottenuto l'approvazione dell'autonomia da parte del nostro Governo, una approvazione che la Lombardia da tanto tempo aspettava - ha aggiunto - era un impegno nei confronti degli elettori lombardi e delle altre regioni che l'avevano chiesta con un referendum. Posso dire con legittimo orgoglio che è stata la capacità di equilibrio e di mediazione di Forza Italia che ha consentito di arrivare ad un testo condiviso, un testo che valorizza le possibilità dei territori senza penalizzare nessuno, senza spaccare il Paese, ma consentendo alla nostra Lombardia di guardare avanti, di potersi gestire, di guardare all'Europa, come ha dimostrato di saper fare e di voler fare. Rigrazio per questo anche la nostra Elisabetta Casellati, che come ministro delle riforme ha avuto un ruolo importante in questa difficile partita".