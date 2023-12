Lombardia: Bertolaso, 90mln a strutture sanitarie assistenziali

"Il provvedimento e' rivolto in particolare a quelle categorie di soggetti fragili che incidono in numero sempre maggiore nelle strutture assistenziali. La componente sociale riveste per noi una fondamentale importanza". A dirlo e' l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso commentando il provvedimento approvato dalla Giunta regionale della Lombardia e presentato oggi in conferenza stampa. Regione Lombardia ha stabilito di incrementare le tariffe giornaliere alle RSA, RSD e CSS legate all'assistenza di pazienti ad elevata complessita' (comportamento e alimentazione). In un contesto "in cui ogni struttura ha costi sempre in aumento, Regione contribuisce notevolmente ed evita alle famiglie ulteriori spese", ha sottolineato.

6 milioni per la presa in carico di pazienti nelle residenze per disabili

La scelta "di fissare un limite ai costi e legarlo alla tariffa media delle Ats va in questa direzione". Una serie di azioni contenute nel documento che prevede vari step. Si tratta di una prima fase programmatoria, che ammonta a 51 milioni, e che stabilisce la destinazione di ulteriori risorse. Obiettivo fondamentale, quello di evitare spese ulteriori alle famiglie che utilizzano le strutture. Regione ha anche fissato una soglia (2% della tariffa media delle singole Ats) oltre la quale non sono ammessi incrementi della retta sui posti a contratto con il SSR. Altri 30 milioni sono destinati al concorso della spesa del 50% dei farmaci acquistati dalle strutture, 6 milioni per la presa in carico di pazienti nelle residenze per disabili (RSD) con necessita' speciali. Infine, 2,65 milioni l'incremento della tariffa definita per il trattamento terapeutico riabilitativo e 671.000 euro per il trattamento delle dipendenze a bassa intensita' assistenziale.