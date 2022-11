Lombardia, Bertolaso va al Welfare al posto della Moratti

Lombardia, Bertolaso va al posto della Moratti

Il governatore lombardo Attilio Fontana ufficializza la sostituzione di Letizia Moratti con Guido Bertolaso all'assessorato al Welfare: "I dubbi che avevo espresso sul posizionamento politico di Letizia Moratti erano fondati. È chiaro che guarda verso sinistra e non da oggi. È sorprendente che l’assessore al Welfare dichiari oggi che l’azione della Giunta non sia sufficiente. Ne fa parte da un anno e mezzo e non mi pare che abbia sollevato mai problemi. Ciò che però conta oggi è che l’eccellente lavoro sulla campagna vaccinale e sul recupero delle prestazioni frenate dal Covid, non può fermarsi. Su questo sono impegnati i direttori generali di tutte le Ats e Asst della Regione ed è necessario non perdere nemmeno un attimo. Procediamo immediatamente alla nomina di un assessore al welfare che si occupi - senza distrazioni politiche - esclusivamente dei bisogni dei cittadini a partire dagli interventi sulle liste di attesa. Per questo - dopo aver informato i leader del centrodestra - ho deciso di affidare la delega del Welfare al dott. Guido Bertolaso, protagonista della campagna vaccinale in Lombardia e profondo conoscitore della macchina operativa della sanità lombarda.

Fontana: "Moratti verso il centrosinistra, anche Calenda entusiasta. Sarà una bella battaglia"

Fontana oggi era a Roma per incontrare il ministro leghista Roberto Calderoli, ufficialmente sul tema dell'autonomia. Ma a margine dell'incontro, spazio ad ulteriori commenti sulle dimissioni della Moratti: In vista delle elezioni elezioni regionali, mi sembra che la dottoressa Moratti vada verso il centrosinistra. Se la troverò come sfidante in Lombardia? Possibile, vedo toni entusiastici anche da Calenda. Faremo una bella battaglia”.