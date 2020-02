Lombardia, Bolognini: una cena per dare un segnale di normalità e fiducia



"Abbiamo avuto un’idea, organizzare una cena per dare un segnale di normalità e fiducia alla città e alla regione. Perché Milano e la Lombardia non si fermano! E in meno di 24 ore abbiamo raccolto 90 amici al ristorante Testina, e abbiamo passato una bella serata insieme, che farà bene a noi ma soprattutto a Milano". Così Stefano Bolognini, Assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità di Regione Lombardia, in un post pubblicato su Facebook spiega l'iniziativa di ieri sera per invitare le persone a tornare alla vita normale pur con tutte le precauzioni relative al Coronavirus.