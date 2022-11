Lombardia: Buscemi, destra e sinistra devono essere alternative

"Destra e sinistra sono e devono essere alternative", ""Letizia Moratti è una esponente del fronte conservatore. Lo è per la sua storia di Sindaca di Milano, di Ministra, di Vicepresidente della Regione Lombardia. Lo è per le sue politiche di questi anni. Moderata? Può essere. Non credo, sia così rilevante e certamente ha sostenuto questa destra fino a ieri. Non è mai bene quando la politica perde per voglia di potere, o poca visione, questi elementi base del confronto fra schieramenti. Non è bene neanche ipotizzare soluzioni incomprensibili per i cittadini che poi, sempre in questi casi, anche giustamente, scelgono quelli che sono chiari nelle proposte". Così in un pst su Fb la Presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, dopo le dimissioni dalla Giunta Regionale di Letizia Moratti e le ipotesi che stanno circolando su un eventuale appoggio da parte del centrosinsitra o del Terzo Polo, alla sua candidatura alla presidenza della regione nel 2023.

"Occorre serietà e mi permetto di dire, etica della politica, contro nuovi e vecchi trasformismi - aggiunge Buscemi - Fa bene il PD Lombardia a parlare di destra a pezzi. È la verità. Evitiamo tutti ora di cedere a ipotesi che portano solo alla sconfitta e alla perdita di identità". CRE