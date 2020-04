In forte calo i decessi in Lombardia. Milano, nuovo aumenti dei casi

Coronavirus: in Lombardia netto calo decessi, in 24 ore 56



Netto calo dei decessi in Lombardia per coronavirus, 56 quello di oggi rispetto ai 163 di ieri, e leggero aumento dei casi positivi, sono, 72.889 (+920) rispetto ai 71.969 (+713) di ieri. I dati forniti da Regione Lombardia sulla pandemia confermano un miglioramento costante della situazione, ma lento sui nuovi contagi, In terapia intensiva oggio sono ricoverati 706 persone (-18) a fronte di 8.481 (-8) che rimangono ancora in una corsia di ospedale.



Dei 920 nuovi casi positivi in Lombardia, la meta' (463) sono nell'area metropolitana di Milano, mentre continua il calo in una delle province piu' colpite dalla pandemia, cioe' quella di Brescia, che ha fatto registrare solo 24 nuovi casi, mentre ieri erano stati 65. In leggera crescita i contagi a Bergamo che conta 11.113 positivi (+66) mentre ieri erano stati 45, mentre a Lodi, dove si e' sviluppato il primo focolaio di coronavirus in Italia, la situazione e' sempre sotto controllo con soli 23 nuovi positivi.

I tamponi effettuati in Lombardia ad oggi sono 337.797 (+10.857), mentre ieri erano 326.940 (+12.642). Nelle ultime 24 ore i dimessi hanno raggiunto i 47.062 segnando un +890 in un giorno. Per quanto riguarda i casi positivi, Milano ha fatto registrare +463 (ieri 219), di cui 241 in citta' (ieri 80). A Bergamo i casi positivi accertato sono 66 in 24 ore per un totale di 11.113, mentre a Brescia che arriva a 12.564 ammalati i nuovi positivi sono stati appena 24. Como con 3.025 (+83) supera in giornata Cremona che ha registrato 60 nuovi casi per un totale di 5.966 ammalati. Lecco (2.177, +20) e Lodi (2.926, +23).