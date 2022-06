Lombardia, Calenda: non ho appoggiato candidatura Moratti

Il leader di Azione, Carlo Calenda, sembra non pensare ad alcuno strappo con il centrosinistra. Almeno non per quanto riguarda le elezioni regionali in Lombardia. Lo ha precisato a Mantova, a margine della presentazione del suo ultimo libro "La libertà che non libera" che si è tenuta ieri.

Calenda: stiamo andando nella direzione giusta con il centro sinistra

Rispondendo ad una domanda dei cronisti Caldena ha precisato: "Io non ho appoggiato la candidatura di Letizia Moratti a presidente della Regione Lombardia. Io ho detto che se non ci fosse stato un candidato con il profilo di Cottarelli, andava cercato una candidatura terza e la Moratti poteva rappresentare un'alternativa, ma direi che stiamo andando nella direzione giusta con il centro sinistra".