Lombardia, Calenda: "Sarebbe importante avere con noi +Europa"

Quelli di +Europa "sarebbe importante averli dentro. Non sono solo i benvenuti, le porte a loro sono spalancate". Lo ha detto il leader del Terzo Polo Carlo Calenda, intervistato al Festival de Linkiesta a Milano. "Non posso credere - ha aggiunto- che qui in Regione Lombardia appoggiano Majorino, Agnoletto e i M5s. Spero che vengano con noi a fare un lavoro dignitoso. Non perché abbia qualcosa contro Majorino ma perché non rappresenta la loro parte politica". Per Calenda, "stanno facendo i dipendenti di sinistra e non capisco come possano continuare su questa strada quando sono dentro Renew con noi, quando dall'altro lato c'è un Partito democratico in stato di confusione".