Lombardia, Cattaneo: "Noi Moderati si conferma in un contesto difficile"

“Il centrodestra e Fontana si dimostrano più forti di quanto si tende a pensare prima delle elezioni. Sia la coalizione che il presidente sono oltre il 50%, un segno chiaro del giudizio positivo da parte degli elettori in questi anni di governo”. Lo afferma Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e clima di Regione Lombardia e candidato nella lista Noi Moderati Rinascimento Sgarbi.

“All’interno di questo risultato - prosegue Cattaneo - seppur influenzato da una bassa affluenza, c’è il risultato della lista di Noi Moderati, che conferma i voti di 5 anni fa in un contesto però più difficile, in cui il centro non è stato favorito. Questo a maggior ragione conferma l’utilità della nostra presenza. La lista Noi Moderati porta infatti un contributo a tutta la coalizione e tiene la coalizione ancorata ai contenuti del centro”.

Lombardia, Noi moderati rivendica una spazio in Giunta

“Penso - conclude Cattaneo - che a queste condizioni riusciremo ad avere un consigliere e rivendichiamo uno spazio nella giunta, come avvenuto cinque anni fa, per il contributo di merito che abbiamo portato e potremo portare per il futuro”.