Lombardia, Cecchetti (Lega): Conte smentisce Majorino, M5S cerca candidato

Cecchetti (Lega): Conte smentisce Majorino, M5S cerca candidato

"E meno male che Pierfrancesco Majorino era convinto di avere già in tasca l’appoggio dei Cinque Stelle! Le parole del leader pentastellato Giuseppe Conte, che sostiene che in Lombardia devono ancora confrontarsi sul candidato, vanno esattamente nella direzione opposta". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula della Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier: "Non male Majorino, parla a vanvera dei temi della Lombardia, non conoscendo le materie, ma anche in tema di alleanza non scherza nel prendere cantonate".

Lombardia, Della Vedova: telenovela Conte azzoppa Majorino

"Quando avevo detto che l'alleanza con i 5 stelle sarebbe stata un fatto negativo per Pierfrancesco Majorino, non mi sbagliavo": il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova considera "irricevibili" le parole del leader pentastellato Giuseppe Conte, per cui in Lombardia è ancora aperta la discussione sul candidato. "Sono parole gravi ed irricevibili. Puntano ad azzoppare Majorino, non a rafforzare la sua candidatura. Ma i 5 stelle, si sapeva già - ha aggiunto - non sono partner affidabili. Su tutti i grandi temi hanno una posizione conflittuale con il Pd. E' una favoletta che Conte pensi ai lombardi, Pensa a rafforzare la sua posizione e a indebolire quella del partito Democratico". Per questo, "ho chiamato questa mattina il segretario regionale del Pd Vinicio Peluffo e gli ho chiesto di convocare la coalizione iniziale. E dopo le parole di Conte auspico un supplemento di riflessione su quanto sia illogico presentarsi con un alleato che mette i bastoni fra le ruote al candidato. Magari Conte tirerà la corda senza spezzarla, ma di fatto Majorino - ha concluso - è indebolito".