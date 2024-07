Lombardia: Consiglio verso l'approvazione del bilancio

Il consiglio regionale della Lombardia si accinge ad approvare l'assestamento di bilancio 2024-26. In Aula si sta procedendo con la votazione degli emendamenti. Questa mattina verranno discussi gli ordini del giorno prima delle dichiarazioni di voto e dell'approvazione finale. Intanto, dopo una riunione dei capigruppo di maggioranza e minoranza, sarebbe stato raggiunto un accordo: punto di convergenza sarebbe l'impegno del centrodestra a investire 30 milioni nel 2024, 2025 e 2026 per interventi di riqualificazione e di recupero delle case sfitte di Aler che sara' inserito in un ordine del giorno bipartisan, a prima firma del capogruppo di FdI Christian Garavaglia.

Lombardia, 4 milioni per il trasporto scolastico disabili

Inoltre, tra i punti di contatto, che dovrebbero portare le minoranze a ritirare gran parte degli emendamenti, anche lo stanziamento di 4 milioni per il trasporto scolastico disabili, 1 milione aggiuntivo per il diritto allo studio e l'impegno a stabilizzare le misure B1 e B2 relative ai caregiver familiari anche per il 2025 e 2026 dopo le polemiche di quest'anno sui tagli, poi evitati, per le famiglie con persone con disabilita' previsti dal Piano nazionale per la non autosufficienza recepito dalla Regione con una delibera a fine 2023.