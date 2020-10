Lombardia, cresce il numero delle vittime (+29). Nuovi casi ancora +4125

Il numero di nuovi casi di Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore resta come quello di ieri: +4.125, a fronte di un numero leggermente inferiore di tamponi, per una percentuale pari all'11,5. I tamponi sono stati 35.715, poco meno di ieri quando erano 36.416. resce di 22 unità il numero delle terapie intensive: da 134 registrate nella giornata di ieri alle 156 di oggi. Avendo il numero dei ricoverati in terapia intensiva superato quota 150, è stato deciso di riattivare l'ospedale in Fiera a Milano. Per questo domani, venerdì 23 ottobre, la struttura inizierà ad accogliere i primi pazienti. Crescono anche i ricoverati non in terapia intensia: +174 (per un totale di 1.695). Il numero delle vittime invece è di 29, portando così il totale dei decessi a 17.152. Guariti/dimessi totale complessivo: 88.059 (+468), di cui 2.261 dimessi e 85.798 guariti. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 2.031, di cui 917 a Milano città; Bergamo: 129; Brescia: 194; Como: 328; Cremona: 70; Lecco: 70; Lodi: 79; Mantova: 83; Monza e Brianza: 298; Pavia: 167; Sondrio: 95; Varese: 393.