Lombardia, crescono le prime dosi. Si fa sentire l'effetto Super Green Pass

"Cresce il numero di lombardi che dicono di sì alla prima dose" di vaccino anti-Covid, "5mila al giorno, oltre a quelli che si presentano ai centri senza prenotazione, creando un po' di disagi. E' importante che sempre più gente si protegga, se ci prenotiamo aiutiamo gli operatori nel loro lavoro". E' l'invito lanciato via Twitter dalla vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti.

Ieri 81.295 vaccinazioni" anti-Covid in Lombardia, "di cui 69.523 terze dosi. Raggiungiamo in giornata i 17 milioni di dosi somministrate. Un grande risultato frutto dell'organizzazione e dell'impegno di migliaia di operatori e volontari dei nostri centri vaccinali", spiega Moratti.

"Con più di 80mila vaccinazioni anti-Covid, tra prime e terze dosi, somministrate nella giornata di ieri - aggiunge Moratti in una nota - la Regione Lombardia continua ad essere un modello di responsabilità, a salvaguardia della salute di tutta la comunità contro il Covid-19".

Dalla direzione generale Welfare si ricorda che "l'accesso diretto senza appuntamento alla somministrazione vaccinale è consentito solo per alcune categorie di popolazione: per i cittadini di qualsiasi età che si presentano per la prima dose, e per operatori sanitari, personale scolastico, forze dell'ordine, donne in gravidanza."