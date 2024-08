Lombardia: Da Regione, 17milioni per agricoltura di montagna

La Regione Lombardia stanzia 17milioni di euro dedicati all'agricoltura di montagna. C'e' tempo fino a venerdi' 30 agosto per presentare domanda di finanziamento a valere sul bando 2024, come ricorda l'assessore all'Agricoltura, Sovranita' alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, in merito all'intervento 'SRB01-Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna' previsto nell'ambito della PAC 2023-2027 attraverso il quale e' possibile ottenere un aiuto per le aziende agricole montane.

Beduschi: "Indennità agli agricoltori in difficoltà"

"L'obiettivo - commenta Beduschi -e' quello di sostenere l'attivita' agricola e zootecnica di questi territori. Riteniamo essenziale, infatti, il contribuire al presidio delle zone fragili con un'indennita' che compensi gli agricoltori per le difficolta' che devono affrontare nel loro lavoro quotidiano in zone difficili e svantaggiate". Il sostegno viene riconosciuto alle imprese che operano nei settori zootecnico e agricolo (viticoltura e frutticoltura) ricadenti nei Comuni di aree classificate come svantaggiate, compresi nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese.