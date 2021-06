Lombardia, dal 28 giugno stop mascherine all'aperto

Da lunedì 28 giugno stop alle mascherine all’aperto in zona bianca e dunque anche in Lombardia. Va comunque indossata: nei casi in cui non si possa garantire il necessario distanziamento; negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie; in presenza di persone immunodepresse. Le persone devono comunque sempre portare con sé una mascherina in modo da poterla indossare ogni qualvolta si creino condizioni di assembramento.