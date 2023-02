Lombardia, dentro al voto: Majorino scelto dai giovani, con Fontana gli over35

Lombardia, dentro al voto: Majorino scelto dai giovani, con Fontana gli elettori over 35

Attilio Fontana il più votato dagli elettori lombardi con più di 35 anni, Pierfrancesco Majorino ha fatto breccia tra i giovani. È quanto emerge dagli exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Il candidato del centrodestra è dato al 54,2% fra i 35-54 anni contro il 32,6% di Piefrancesco Majorino (centrosinistra e M5S), l'11% di Letizia Moratti (Terzo Polo) e l'1,9% di Mara Ghidorzi (Unione Popolare).Tra gli over 55 il governatore di regione uscente è dato al 55,1% contro il 34,2% del candidato di centrosinistra, il 9,6% della candidata del Terzo Polo e l'1,1% per la candidata di Unione Popolare.

Lombardia, Majorino il più votato dai giovani

Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra e Movimento Cinque Stelle il più votato in Lombardia dai giovani con il 41,2% tra i 18-34 anni. È quanto emerge dagli exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Fra i più giovani Attilio Fontana per il centrodestra è dato al 39,8%, Letizia Moratti per il Terzo Polo poco oltre il 15% e Mara Ghidorzi di Unione Popolare al 3,9%.