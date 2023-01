Lombardia, ecco come stanno andando i tre candidati sui social

Lombardia, i tre candidati sui social: generate 124mila conversazioni

I tre candidati principali alle elezioni regionali della Lombardia negli ultimi tre mesi hanno generato, insieme, 124 mila conversazioni online (news, social, blog, forum). A riferirlo e' Reputation Science, societa' leader in Italia nell'analisi e gestione della reputazione, che ha attivato un monitoraggio web sui tre candidati alla carica di Presidente di Regione Lombardia. Il candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino e' il piu' citato con il 43% delle citazioni in Rete (53 mila), seguito dalla candidata di Azione Letizia Moratti (45 mila). Attilio Fontana, sostenuto dal centrodestra, e' al 21% del totale (26 mila). Per un confronto, nello stesso periodo, la premier Giorgia Meloni e' stata menzionata 91 mila volte, mentre un altro Presidente di Regione come Luca Zaia, che non deve affrontare elezioni, ha ottenuto solo 4 mila citazioni.

Picco di interesse online per la candidatura della Moratti

Quali sono stati gli eventi della campagna elettorale che, ad oggi, hanno generato maggior interesse negli utenti web? Il primo, e piu' importante picco di attenzione tra gli utenti del web, si colloca a inizio novembre, con la notizia della candidatura di Letizia Moratti, fino ad allora vicepresidente proprio della giunta regionale guidata da Attilio Fontana. Pochi giorni dopo, intorno al 14 del mese, e' il turno di Pierfrancesco Majorino: la notizia della sua candidatura alla corsa regionale trapela sui giornali, generando interesse anche tra gli utenti della Rete. I due account pubblici che intervengono prima sul tema sono due 'pezzi grossi' della politica: la candidata alla segreteria Pd Elly Schlein, che la saluta come "un'ottima notizia" raccogliendo 2 mila apprezzamenti, e il leader di Azione Carlo Calenda, che invece critica la svolta a sinistra del Partito democratico (2 mila like anche per lui).

Lombardia: Twitter luogo prediletto per la discussione politica

Twitter si conferma il luogo prediletto per la discussione politica. La fonte sulla quale si e' discusso maggiormente di elezioni regionali e' infatti il social recentemente acquisito da Elon Musk: qui si concentrano tre conversazioni su quattro (75%). Un luogo in cui lo scontro politico si rivela particolarmente acceso. Una 'novita'' rilevata dagli analisti di Reputation Science e' il calo della satira, a favore di una ancora maggiore contrapposizione tra i candidati e i loro schieramenti: tra i contenuti piu' virali sul social, infatti, si riscontrano le critiche ai candidati da parte dei commentatori Maurizio Belpietro (5,3 mila interazioni), Hoara Borselli (3,7 mila) e Lorenzo Pregliasco (3,3 mila).