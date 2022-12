Lombardia, l'ex leghista Boni si candida nella lista di Letizia Moratti

Lombardia, Boni si candida nella lista di Letizia Moratti

Davide Boni si candida nella lista "Letizia Moratti presidente" nella circoscrizione Milano. L'ex assessore e presidente del Consiglio regionale della Lombardia, che è stato anche segretario provinciale della Lega Nord, ha scelto di correre con l'ex assessore al Welfare. "Perché appoggio Letizia Moratti? Perché è una Lista Civica, non un partito, perché non è di destra né di sinistra, ma per la Lombardia. Non corro contro nessuno, ma per l'ideale, per il cambiamento in senso Federale, passando per l'Autonomia, arrivando alle Macroregioni di Miglio, che non si è mai spento" ha annunciato su Facebook Boni, che aveva lasciato il Carroccio nel 2018 in disaccordo con Matteo Salvini e per entrare nel movimento Grande Nord.

Boni: "Di Moratti apprezzo il pragmatismo ed il suo mettersi in gioco"

Un ideale che lui vuole riportare "all'interno di un gruppo, con un Candidato Presidente che mi ha ascoltato e ha inserito senza perplessità nel suo programma ciò che più mi (ci) rappresenta. Può piacere o no, non è un problema, io ci credo, come quando ho creduto sul Po, a Pontida a Venezia, al referendum sull'autonomia, alla responsabilità dal basso". "Cosa mi piace di Letizia Moratti? - ha aggiunto - Il suo pragmatismo, tipico della nostra terra, la Lombardia, il suo mettersi in gioco, contro tutti e contro tutto, il prestare le sue abilità imprenditoriali al servizio comune, le sue capacità di portare a casa il risultato. Io voglio essere la bandiera di quell'ideale, ciò che sono e sono sempre stato, quello di prima, quello che non ha cambiato idea; come mi dice qualcuno sono 'quella roba lì'. Senza acredine, solo per fare".