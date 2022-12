Lombardia, Feltri: "Sono guarito, mi candido per Fratelli d'Italia"

"Finalmente guarito, basta guai, intendo candidarmi per le regionali in Lombardia nelle liste di Fratelli d'Italia in omaggio a Giorgia Meloni che stimo molto". Così su Twitter il giornalista Vittorio Feltri, già capolista di Fdi alle scorse comunali di Milano quando era stato eletto in Consiglio comunale, carica che aveva poi lasciato dopo pochi mesi per motivi di salute.