Lombardia, Figini (FI): "I cittadini hanno premiato la coerenza"

"Grazie a tutte le persone che mi hanno dato fiducia e che hanno deciso di prendere parte al progetto di Forza Italia in Regione Lombardia. Grazie al Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e alla Coordinatrice regionale Licia Ronzulli per la grande opportunità: ora lavorerò con il massimo impegno per portare alti i principi del nostro partito. Un ringraziamento anche al Coordinatore provinciale Fabrizio Sala che non ha mai fatto mancare il suo supporto in questi mesi così intensi. In questa tornata elettorale i cittadini hanno deciso di premiare la coerenza, non di certo chi ha tradito i suoi valori per inseguire una poltrona, e anche la forza di un gruppo unito e coeso come è il nostro partito”. Lo ha dichiarato Fabrizio Figini, neo eletto Consigliere Regionale di Forza Italia in Lombardia. Figini, alla sua prima candidatura alle elezioni regionali, ha preso oltre 5.172 preferenze nella circoscrizione Monza e Brianza, attestandosi tra i migliori risultati in tutta la Lombardia.