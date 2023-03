Lombardia, Figini (FI): "Noi alleati responsabili, portiamo stimoli concreti"

Lombardia, Figini (FI): "Noi alleati responsabili e parte attiva su formazione e rigenerazione"

“Forza Italia si ritrova pienamente nel programma di Governo illustrato dal Presidente Fontana, di cui sarà non solo un alleato responsabile, ma anche parte attiva con concreti stimoli in tutti gli ambiti di azione”. Lo ha dichiarato Fabrizio Figini, Presidente del gruppo di Forza Italia, nel corso del Consiglio Regionale.

“Nella fattispecie - ha aggiunto - ci concentreremo sui temi che ci vedono direttamente coinvolti all’interno della Giunta: ‘Istruzione, Formazione e Lavoro’ e ‘Territorio e Rigenerazione Urbana’. Dalla formazione, in particolare, dipende il nostro futuro, sia economico sia sociale. Questa è l’unica strada per superare il paradosso che vede imprese non trovare dipendenti e persone senza lavoro. I nostri cittadini, prima di tutto i giovani, ci chiedono opportunità, non bonus inutili come il reddito di cittadinanza”.

Figini (Fi): "Affrontare la sfida della rigenerazione urbana"

“Al tempo stesso - ha dichiarato - affronteremo la sfida della rigenerazione urbana, quantomai attuale, che vede sempre più legati territori e amministrazioni. Una trasformazione che va affrontata con una pianificazione e mezzi adeguati che permetteranno a Regione Lombardia di proiettarsi verso un futuro sostenibile e migliore per tutti” ha aggiunto Figini, che ha concluso il suo intervento ponendo l’attenzione su ulteriori temi chiave per lo sviluppo del territorio Lombardo, tra cui l’emergenza siccità.

Figini: "Siccità, non più una emergenza stagionale"

“La siccità non è più un’emergenza stagionale, ma un problema endemico a cui bisogna trovare rimedi strutturali e il Presidente Fontana, insieme alla Giunta - ha detto Figini - sta già affrontando questa sfida con urgenza e lungimiranza. Per Forza Italia Regione Lombardia potrà diventare capofila di un progetto che sia in grado di garantire risorse d’acqua alle persone, ai territori, ai bacini lacustri e ai bacini idrici, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie per la produzione di acqua e vasche di recupero idrico”.

Forza Italia, attenzione a sanità, mobilità, ricerca e innovazione

“Sanità, mobilità, ricerca e innovazione - ha poi concluso Figini - sono ambiti strategici per il futuro, che è sempre in anticipo - ha dichiarato - Si tratta di settori per cui saranno necessari anche investimenti strutturali capaci di incidere sui fattori abilitanti, su quegli elementi, cioè, che fanno la differenza nel lungo periodo: infrastrutture, tecnologie avanzate e capitale umano. Forza Italia è certa che la Giunta sarà pienamente all’altezza di affrontare queste sfide e che, uniti, realizzeremo grandi progetti per la nostra Lombardia” ha concluso Figini.