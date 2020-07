Lombardia Film Commission, Guardia di Finanza presso la sede della Regione

La Gdf è nella sede della Regione Lombardia per acquisire documenti relativi all'inchiesta della procura di Milano nata attorno alla compravendita di un immobile a Cormano, nel Milanese, da parte della Lombardia FIilm Commission. L'indagine nei giorni scorsi ha portato al fermo di Luca Sostegni e vede indagati tre commercialisti vicini alla Lega. La Gdf sta acquisendo documenti relativi agli stanziamenti regionali a favore della Film Commission e in particolare quelli collegabili al finanziamento da un milione di euro di cui una parte, 800mila euro, servi' alla fondazione partecipata dalla Regione per comprare il capannone a Cormano.