Lombardia, Fontana: "Bossi ha sancito che la Lega è unita al mio fianco"

"Umberto Bossi ha sancito che la Lega rimane unita al mio fianco". Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, durante l'evento 'Verso le regionali - Direzione Nord' al Palazzo delle Stelline di Milano, commentando le vicende delle ultime settimane in relazione al Comitato Nord fondato da Bossi. "Quando ci sono delle contraddizioni all'interno di un partito mi dispiace - ha aggiunto - ho lavorato bene con i consiglieri che stanno facendo altri ragionamenti e mi dispiace".

Ciò non toglie, secondo Fontana, "che la cosa più importante l'abbia detta Bossi, che di fatto ha chiuso le polemiche - ha spiegato, come riferisce Ansa - lui e il Comitato Nord non saranno mai contro Fontana ma, anzi, al contrario ci sosterrà con tutte le sue forze". Poi "che ci siano singole persone che hanno deciso di fare scelte diverse, per carità, la democrazia consente anche questi cambiamenti", ha concluso il governatore sottolineando che il segretario del Carroccio Matteo Salvini "sta svolgendo un grande lavoro, portando avanti il partito in modo concreto. Penso che all'interno della Lega ci sia lui e tante altre persone che hanno grande valore e capacità".

Fontana: "Lega, non abbiamo mai mollato sui nostri temi"

"Credo che la Lega sia compatta, stia svolgendo un'ottima politica a livello governativo e stia superando qualche momento di difficolta'. Non abbiamo mai mollato i nostri temi, io e la Lega non abbiamo mai dimenticato il tema dell'autonomia che per noi e' fondamentale".