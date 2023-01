Lombardia, Fontana: "Con Governo lavoreremo sulle opere pubbliche"

Il governatore della Lombardia in carica Attilio Fontana, nel pieno della campagna elettorale, torna a parlare di nuovi progetti per la regione in merito alle opere pubbliche. "Essendoci finalmente un governo coeso e nominato dalla gente - ha detto durante una visita in provincia di Mantova nel distretto delle calze - compatibile con la maggioranza in Regione che mi auguro venga confermata, si dovrà fare un importante lavoro di coordinamento e programmazione di quali sono le opere pubbliche infrastrutturali necessarie".

"Progetto per le infrastrutture possibile con questo Governo"

Il presidente della Regione, inoltre, ha aggiunto che "in passato abbiamo sempre incontrato ministri con proposte non compatibili, ma ora siamo convinti che con il nuovo governo e il ministro Salvini si potrà insieme creare un progetto serio per le infrastrutture"