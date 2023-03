Lombardia, Fontana: "Covid, hanno cercato di farmi dimettere. Hanno fallito"

"Hanno tentato in tutti i modi di costringermi a dimettermi, perché l'unica opportunità che loro hanno di vincere in Lombardia sta nel fatto che io mi dimetta. Hanno cercato di speculare sull'accaduto, ma non ce l'hanno fatta perché i lombardi sono saldi, guardano i fatti". In riferimento all'inchiesta Covid, lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo ieri sera a un evento elettorale della Lega a Udine in vista del voto del 2 e 3 aprile in regione.