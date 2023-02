Lombardia, Fontana fiducioso: "Giunta entro quattro settimane"

"Si concluderà nello spazio di tre, quattro settimane al massimo": cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di una visita al Micam di Milano, parlando delle tempistiche per la formazione della nuova Giunta regionale. Parole che sono arrivate oggi a margine di una visita insieme al ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini al Micam, dove era presente anche il presidente di Confindustria Carlo Bonomi oltre ai vertici di Fiera Milano.

Il toto-nomi degli assessori

Circa i possibili nomi dei futuri assessori, il governatore da poco riconfermato Attilio Fontana non ha fornito alcuna indicazione, aggiungendo che al momento non c'è stata ancora nessuna riunione: "Sono al MiCam e ora abbiamo parlato della fiera e delle meraviglie di questo comparto; della giunta non ho ancora parlato con nessuno" ha concluso.