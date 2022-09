Lombardia, Fontana: "La Lega è stata chiara, il candidato sono io"

"Posso dire che oggi la Lega è uscita in maniera molto chiara sul fatto che il candidato della Lega sono io". Lo ha detto a margine il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a chi gli chiedeva delle dichiarazioni della vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti che ieri in un'intervista a "Otto e mezzo" ha ribadito la propria disponibilità a candidarsi come presidente alle regionali 2023, in Lombardia. Sollecitato su quanto detto da Moratti, che non ha voluto precisare con chi eventualmente si potrebbe candidare, il governatore ha commentato: "Non posso pensare a quello che sta pensando la vice presidente Letizia Moratti, bisognerebbe chiederlo a lei". A chi gli ha domandato, invece, se ha avuto modo di sentire Moratti, ha risposto che "non abbiamo mai parlato di queste cose".

Lombardia, fonti Lega: "Squadra che vince non si cambia"

“Squadra che vince non si cambia, il candidato del centrodestra in Regione Lombardia sostenuto da tutti i partiti è e sarà Attilio Fontana. Auguriamo alla sinistra di trovare un candidato altrettanto valido”. Così fonti della Lega.