Lombardia, Fontana: "Sanità, potremo cancellare le liste d'attesa"

Quello delle liste d'attesa nella sanità lombarda è un problema che "in pochi mesi potrà ridimensionarsi di molto o addirittura essere cancellato". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervistato in collegamento con Mattino Cinque. "Regione Lombardia - ha aggiunto - deve fare di tutto per eliminare le liste d'attesa e ci stiamo attrezzando".

Sanità, stoccata di Fontana a Moratti: "Risultati non particolarmente brillanti"

Fontana ha spiegato: "Avevamo messo 100 milioni per l'abbattimento delle liste d'attesa, i risultati non sono stati particolarmente brillanti. Adesso se ne sta occupando Bertolaso, che da novembre ha intrapreso una strada un po' diversa che sta portando a degli ottimi risultati. Parole che suonano come una critica alla precedente assessore alla sanità regionale, Letizia Moratti, che ora lo sfida candidata dal terzo polo: "É stata data una impostazione diversa e questa seconda impostazione sta dando risultati molto positivi", ha ribadito Fontana.

Fontana: "Boom di FdI? Continuerò ad avere la stessa libertà in Giunta"

“Io credo che continuerò ad avere la stessa libertà che ho avuto in questi anni. Nella nostra maggioranza non c’è mai stato un partito che abbia prevaricato sugli altri. In Giunta abbiamo sempre ascoltato l’assessore che rappresentava un consigliere come quello che ne rappresentava 30. Noi vogliamo scegliere il meglio per i nostri cittadini, a prescindere dall’appartenenza politica”. Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, in collegamento su 'Non stop news' su Rtl 102.5, in merito al possibile peso in giunta, in termini di assessori, di Fratelli d'Italia in caso di vittoria del centrodestra e di un'affermazione forte di Fdi.