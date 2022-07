Lombardia, Fontana: "Se Moratti è a disagio, ci sono tante opportunità..."

"Letizia Moratti? Se si sente a disagio, ci sono tante opportunita'". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del Consiglio regionale. L' 'ambiguita'' della vicepresidente, ha aggiunto soltanto Fontana, "l'ho letta piu' che altro sui giornali".

Fontana: "Moratti? Bisogna capire dove intende eventualmente candidarsi"

Fontana ha aggiunto: "Bisogna cercare di capire un po' di cose, Prima cosa, dove Letizia Moratti intende eventualmente candidarsi: ho letto che intende farlo nel centrodestra, nel centrosinistra; e' intervenuto anche Letta per smentire una candidatura nel centro. Io Moratti la incontro molto spesso, parliamo di tanti problemi, come del piano per le vaccinazioni, a me non ha mai detto niente quindi bisogna cercare di capire quello".

I problemi ci sono, ha poi detto Fontana, ma "l'approccio che ho io rispetto agli altri e' che voglio essere giudicato per quello che faccio, che ho fatto e che vorro' fare". "Saranno i cittadini che dovranno dire se ho lavorato bene o male - ha aggiunto -, il resto non mi riguarda".

Fontana: "Le dimissioni di Mattinzoli sono l'unica conseguenza della caduta del governo Draghi"

"Non ci sono assolutamente ripercussioni" dopo il cambio di giunta con l'arrivo di Alan Rizzi come assessore alla Casa al posto di Alessandro Mattinzoli, che ha lasciato Forza Italia, ha spiegato Fontana. E proprio l'uscita dalla Giunta dell'ex assessore è stata per Fontana "l'unica conseguenza" della caduta del Governo Draghi. Altri tipi di ripercussione, aggiunge Fontana, "non ce ne sono assolutamente, stiamo continuando a lavorare molto bene, continuiamo a fare 'girare' la Lombardia, a riscuotere tante soddisfazioni dagli amministratori locali,di centrodestra e di centrosinistra, per le iniziative che stiamo portando avanti".

Fontana: "Nessuna intenzione di candidarmi alle Politiche"

Fontana ha poi smentito un suo impegno in prima persona per le elezioni politiche: "Non ho nessuna intenzione di cambiare i miei programmi - ha detto il governatore - aspettero' le elezioni regionali per ricandidarmi come candidato presidente di questa Regione". Quanto alla conferma del centrodestra sulla sua corsa per il secondo mandato "non lo so" quando arrivera' "ma penso che abbiano previsto incontri gia' per questa settimana - ha concluso - io aspetto".

Fontana: "Elezioni anticipate per accorpare Regionali e Politiche? Assolutamente no"

Il presidente della Regione è tornato anche a smentire l'ipotesi che si dimetta in anticipo per accorpare le elezioni regionali con le politiche in un election day: "Assolutamente no, non credo ci siano neppure piu' i tempi", ha spiegato Fontana a margine della seduta di Consiglio regionale. "A meno che - ha aggiunto - non sia il governo a decidere. Se il governo decide di fare un election day saranno scelte dell'esecutivo e non mie".