Lombardia, Gelmini: "Gli elettori di Azione-IV non voteranno mai Majorino"

“Pierfrancesco Majorino è oramai un disco rotto: i suoi continui riferimenti agli elettori del Terzo Polo sono indice della sua debolezza e confermano come scelte politiche insensate abbiano condotto la sinistra in un vicolo cieco. Gli elettori di Azione - Italia Viva sanno benissimo che non basta cambiare, ma occorre cambiare in meglio e perciò non voteranno mai chi si allea con il movimento 5 Stelle che vuol chiudere i termovalorizzatori e si batte per la decrescita. Majorino si rassegni: il terzo polo sarà compatto al fianco di Letizia Moratti”. Così in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.