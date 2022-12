Lombardia, il Pd pensa a Cosima Buccoliero come capolista. Rumors

Lombardia, il Pd pensa a Cosima Buccoliero come capolista

Regionali in Lombardia: il Pd sta lavorando attorno al nome di Cosima Buccoliero come possibile capolista. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, se ne sta discutendo in segreteria. Nata nel 1968 nel Salentino e laureatasi in diritto penitenziale a Bologna, il suo percorso professionale ha avuto come teatro le carceri del Milanese. Dapprima il penitenziario-modello di Bollate, di cui è stata condirettrice, vicedirettrice ed infine direttrice infondendo alla struttura un approccio che è divenuto esempio in tutta Italia. Quindi è stata direttrice a Opera ed anche al carcere minorile Beccaria. Attualmente è reggente del circondariale Lorusso e Cotugno a Torino ed ha recentemente dato alle stampe per Einaudi "Senza sbarre. Storia di un carcere aperto", in cui racconta trenta anni di vita e di esperienza nelle carceri. Ora il sostegno alla campagna di Pierfrancesco Majorino?