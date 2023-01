Lombardia, Majorino: "Campo largo? Porta iella. Parliamo di laboratorio..."

Lombardia, Majorino: "Campo largo? Porta una iella clamorosa. Parliamo di laboratorio..."

"Più che di campo largo, termine che porta una iella clamorosa, parlerei di laboratorio Lombardia, che nasce dalle idee e dalle confronto sulle idee anche con il Movimento 5 Stelle. Ci sono personalità anche molto moderate nell'ambito della nostra coalizione, soprattutto ci sono un sacco di sindaci, il primo cittadino di Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova, Milano che sono diciamo ingaggiati in questa sfida". Lo ha detto il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a Sky TG24. "A me piacerebbe che un giorno si aprisse il dialogo con il mondo del cosiddetto Terzo Polo: non capisco perché ha fatto una scelta che io giudico molto sbagliata sostenendo Letizia Moratti, persona rispettabilissima, ma del centrodestra", ha aggiunto.