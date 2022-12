Lombardia, Majorino: "Con i Cinque Stelle manca pochissimo"

"Siamo nel pieno del confronto con il Movimento 5 Stelle, ma e' veramente una questione di pochissimi giorni, un paio di giorni al massimo capiremo tutti noi se ci sono le condizioni per andare avanti insieme perche' il nostro confronto e' stato sulle idee, sui contenuti". Lo ha detto Pierfrancesco Majorino, candidato presidente Regione Lombardia per il Partito Democratico, a 24 Mattino su Radio 24. "Devo dire - ha proseguito - che ho apprezzato l'approccio dei 5 Stelle che ci hanno chiesto di confrontarci sui contenuti e non su altro e questo non e' scontato. Lo stiamo facendo seriamente altrimenti non avremmo passato le giornate in questo modo. Come alleanza di centrosinistra andiamo avanti con determinazione, in ragione delle tante citta' che governiamo in Lombardia. Sono ottimista sull'accordo".