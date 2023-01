Lombardia, Majorino: "Con vittoria della destra 194 in pericolo"

La campagna elettorale per le elezioni regionali in Lombardia è entrata nel vivo e Pierfrancesco Majorino, candidato del Pd sostenuto anche dal M5S, attacca l'attuale presidente in cerca del bis e la maggioranza che lo sostiene.

Majorino contro la destra sui diritti

Piefrancesco Majorino, in particolare, attacca Fratelli d'Italia e il centrodestra sul tema dei diritti durante una sua visita al mercato di via Tabacchi, a Milano. "Fontana, con Fratelli d'Italia così forte, in Regione Lombardia metterà in discussione la legge 194 - ha infatti affermato - se vinco io, invece, la faremo applicare in modo migliore rispetto a quando accaduto sin qui.

"Sui diritti va aperta una stagione diversa"

"Dobbiamo aprire una stagione radicalmente diversa - ha sottolineato Majorino - abbiamo bisogno di un grande piano che riguardi la lotta alla discriminazione di genere ed episodi di omotransofobia. E abbiamo bisogno di difendere al massimo l'applicazione piena della legge 194, che Fratelli d'Italia vuole colpire attraverso disegni di legge presentati e attraverso il modo di governare di alcune Regioni, le Marche in particolare".