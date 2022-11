Lombardia, Majorino: "Pd, perdere per la Moratti sarebbe la cosa peggiore"

"Alcuni di voi mi chiedono ma perché non voti Moratti? Non è meglio vincere con lei che perdere da soli? Io la mia opinione l'ho espressa. Ma facciamo che per un momento lascio stare con le mie convinzioni. Se il PD sostenesse Moratti (visto che non è il secondo turno di un'elezione ma c'è un turno solo) nascerebbero comunque altre candidature di altre liste e forze. E moltissimi elettori andrebbero in quelle direzioni. Così accadrebbe l'unica cosa peggiore di perdere con Fontana, cioè perdere sostenendo Letizia Moratti". Così in un post l'eurodeputato Pd, Pierfrancesco Majorino, in questi giorni molto attivo contro l'ipotesi di un sostegno del Pd a Letizia Moratti.

Majorino: "Sostenere Moratti: non c'è mai un limite?"

"A quelli che dicono perché non la sostenete rivolgo io una domanda - scrive l'esponente del Pd in un altro post -. Ma non c'è mai un "limite"?". "Fino a due settimane fa discuteva con Meloni e Salvini di come potesse essere lei la loro candidata presidente. Non la hanno voluta preferendole Fontana e viene proposta e si è proposta come candidata alternativa. Oltre a tutto il resto questo non basta? Io insisto e resisto sulle mie posizioni". E ancora: "Pare che Letizia Moratti stia chiamando e incontrando tutto il gruppo dirigente mondiale possibile e immaginabile del PD. Ammetto che con me non lo ha fatto", "Ps: tra pochi giorni finalmente la situazione nel campo del centrosinistra sarà molto ma molto più chiara e avremo il candidato o la data di lì a brevissimo delle primarie".