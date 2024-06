Lombardia: maltempo e nubifragi, le più colpite Brescia e Cremona

Forti nubifragi hanno colpito la Lombardia nelle ultime ore, con decine di richieste di intervento da parte dei vigili del fuoco. Numerosi gli allagamenti, in particolare nelle province di Brescia e Cremona. Le squadre dei vigili del fuovo sono state mobilitate per affrontare le situazioni di emergenza, con l'aiuto anche dei colleghi dell'Emilia Romagna, dalla quale sono giunte sei squadre di vigili dei fuoco in supporto.

Ancora in corso le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco, per assistre la popolazione colpita.