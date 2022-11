Lombardia, Maran: "Majorino fa bene a dialogare con tutti. Anche con Moratti"

"Majorino fa indubbiamente bene a perseguire dei margini di confronto con tutte le opposizioni fino a quando c’è spazio, cercando di trovare punti di unità politica. Con tutti, anche con Moratti. L’obiettivo è cambiare la guida della Lombardia dopo trent’anni, spero ci possa essere una possibilità di dialogo. Penso dall’inizio che saremmo stati più forti se le opposizioni si fossero aggregate con una candidatura unica”. Così l’assessore alla Casa e al Piano Quartieri Pierfrancesco Maran, a margine dell'evento Direzione Nord al Palazzo delle Stelline. “Siano tutti a fianco di Majorino”, come candidato, ha aggiunto Maran, precisando però che “poi c’è il tema di come nel centrosinistra ci siano processi di selezione migliori” come le primarie “ma sono due battaglie che possono andare di pari passo”.

Maran: "Regione e Governo stanzino fondi per alleggerire il peso delle bollette negli alloggi popolari"

Maran ha parlato anche di case e quartieri popolari: "Regione Lombardia e il governo devono stanziare fondi per alleggerire il peso delle bollette negli alloggi popolari. EE’ assurdo come si pensi ai bonus per i banchetti ai matrimoni quando le persone nei quartieri popolari fanno fatica a pagare le bollette. Ci sarà mai un tema di priorità in questo Paese? Prima si devono aiutare le persone che abitano nelle case popolari a pagare le bollette poi, se rimangono risorse, capiamo chi paga il parrucchiere il giorno del matrimonio.”