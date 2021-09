Lombardia: massimo storico per l’export, 35 mld nel secondo trimestre 2021

Il forte incremento nelle attività delle imprese lombarde nel secondo trimestre ha dato nuovo slancio agli scambi con l’estero della regione che toccano un massimo storico. Il valore delle esportazioni originate dalla Lombardia supera per la prima volta i 35 miliardi di Euro: crescono anche le importazioni, superando i 37 miliardi complessivi, con una riduzione del deficit commerciale a 2,7 miliardi di euro.

La variazione dell’export lombardo sul I° trimestre di quest’anno è di +12,9% e l’incremento rispetto allo stesso trimestre del 2020 tocca il +46,7%, valore eccezionale legato al confronto con il punto di minimo registrato l’anno scorso. Rispetto al livello medio del 2019 - considerato come riferimento pre-pandemia - l’export cresce del +9,9%. Con questi dati si conferma l’accelerazione congiunturale che porta a un netto superamento dei livelli pre-crisi, a conferma della dinamica positiva in corso.

“La ripresa dell’export lombardo si rafforza ancora e il valore delle esportazioni nel secondo trimestre segna un nuovo punto di massimo storico di 35 miliardi di euro superando ampiamente i livelli pre-crisi. commenta il Presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio – Nel complesso, la crescita è vigorosa e si estende a tutti principali mercati di sbocco delle merci lombarde con punte record verso Cina, Turchia e Regno Unito, dando chiari segnali di ottimismo e di rilancio che hanno riportato le imprese al di sopra dei valori pre-crisi”.

Export Lombardia, Guidesi: dati straordinari e record storico grazie a lavoro di squadra

"Gli ultimi dati straordinari relativi all'export delle imprese lombarde confermano quanto valgono in Lombardia l'ingegno dei nostri imprenditori e la qualità dei nostri lavoratori". Lo afferma l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia. I dati comunicati da Unioncamere Lombardia evidenziano un +46,7% rispetto al trimestre del 2020 in merito agli scambi commerciali delle imprese lombarde con l'estero, toccando il massimo storico. Numeri migliori anche del 2019, anno riferimento per il confronto pre-pandemia, che crescono del 9,9%. "Le imprese - ha ricordato l'assessore - continueranno a trovare in Regione Lombardia un grande alleato e un supporto concreto. Sono sicuro che, insieme e grazie alla ricetta vincente del giusto rapporto pubblico-privato, vinceremo le sfide del futuro".