Lombardia, Meloni: "Regionali importanti per il Governo"

Giorgia Meloni, in merito alle Regionali in Lombardia, è intervenuta durante la manifestazione di FdI dal titolo 'Lombardia al voto. Pronti, candidati al via', in programma all'Auditorium Testori. Intervento dove ha sottolineato l'importanza, anche per il Governo, delle elezioni regionali lombarde.

"Serve una visione di lungo periodo"

Sulle elezioni regionali in Lombardia che si terranno a metà febbraio, Giorgia Meloni è intervenuta in sostegno di Attilio Fontana, attuale governatore della Lega in cerca del bis. "Passiamo dal gestire le crisi a utilizzarle come un momento di ripensamento - ha detto Meloni nel suo intervento - per avere una visione di lungo periodo. Non si governa questo tempo con piccoli cambiamenti, ma solo se innoviamo profondamente. Serve il coraggio di fare scelte di lungo periodo".

L'intreccio tra Lombardia e Governo

Mantenere la Regione in capo al centrodestra, però, sarà importante per il Governo italiano. Lo ha detto senza mezzi termini anche la premier Giorgia Meloni. "Voglio ringraziare tutti gli intervenuti, la classe dirigente del partito - ha detto - La nostra avventura è appena cominciata, Il responso della Lombardia è molto importante. Alla fine di questo periodo di Governo l'Italia sarà meglio di come l'abbiamo trovata". ha rimarcato la manifestazione di FdI dal titolo 'Lombardia al voto. Pronti, candidati al via'. E riguardo agli interventi per Milano, ha affermato che "'Quello che avremo davanti sarà un periodo complesso ma questo scenario carico di crisi non deve impedirci di guardare il futuro con ottimismo. Dobbiamo passare dalla gestione della crisi a pensare in grande, avere il coraggio per il lungo periodo. Con le poche risorse a disposizione che avevamo, abbiamo abbassato le tasse sul lavoro, sulle aziende, sui lavoratori, dimezzando la tassa sui premi di produttività, favorire le assunzioni a fronte del reddito di cittadinanza. I giornali solo a Milano parlano di un +11% di assunzioni" ha rimarcato la premier.

Lombardia, Fontana: "Importante il sostegno della Meloni, mi ha dato forza"

Il sostegno dei leader del centrodestra nel momento in cui Letizia Moratti rivendicava la presunta promessa di una sua candidatura alla presidenza della Lombardia "è stato un passaggio molto importante, sarebbe stato facile assumere un atteggiamento diverso, ma ho sentito la vicinanza e la determinazione di tutti che mi ha dato molta forza". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, citando, in particolare, un colloquio avuto con Giorgia Meloni. Fontana è intervenuto all'evento di lancio della campagna elettorale di FdI a favore della sua ricandidatura.