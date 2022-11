Lombardia, Moratti: "Andrò avanti sino in fondo per vincere"

Letizia Moratti, candidata in Lombardia per il Terzo polo, commenta la scelta del centrosinistra di candidare Pierfrancesco Majorino, che pone fine alle possibilità di una coalizione ampia a sostegno della sua corsa: "Andrò avanti fino in fondo e vado avanti per vincere per ché sono convinta di poter dare un contributo al rilancio della Regione, come è stato Expo per Milano. Non si tratta solo di dire che le cose non funzionano, ma bisogna lavorare perché la Lombardia abbia un rilancio forte e torni a misurarsi con le prime 4 regioni d'Europa e a sedersi ai tavoli che contano. Sono qui per farlo coi lombardi". Certamente il nuovo scenario "impone nuove alleanze". Così in una intervista al Corriere.

Regionali, Moratti: "Area riformista, un vuoto da coprire. Se non lo fa il Pd..."

Moratti ha proseguito: "È giusto aprirsi, altrimenti uno resta fermo sulle sue convinzioni e non progredisce. Credo che in molti abbiano compreso l'importanza di questo voto che si terrà in uno scenario profondamente cambiato che vede un centrodestra sempre più destra e un'affermazione importante dei Cinque Stelle. C'è un'area di centrosinistra, riformista, che deve decidere se vuole coprire questo vuoto, perché i vuoti in politica non esistono. E se non sarà l'area del Pd a riempirlo sarà qualcun altro"

Secondo l'ex vicepresidente lombarda, "in un contesto economico e sociale critico diventa fondamentale dare risposte concrete e veloci ai cittadini. È uno scenario nuovo dove i soliti schemi e le contrapposizioni sono superate e dove per operare un cambia- mento è bene mettersi insieme, ognuno mantenendo la propria identità, ma convergendo su punti di interesse co-muni. L'obiettivo è vincere in una Regione che può tornare a essere un laboratorio politico. È questo il messaggio che arriva dalla società civile".

Lombardia, Moratti: "In ogni caso avremo una coalizione: aspettiamo il Pd"

Sulla scelta del Pd, dal quale sino a ieri la Moratti attendeva un sostegno, questo il commento: "Ho avuto interlocuzioni ad altissimo livello e le ho avute da tempo. Tutte con un orientamento positivo. Poi sicuramente per il Pd alcune cose sono cambiate: le elezioni che forse sono andate al di sotto delle aspettative, un segretario uscente. Lo dico con grande rispetto ma anche con altrettanta speranza: mi auguro che questo vuoto possa essere riempito insieme". Ma resta aperta una porta, anche se Moratti non vuole parlare di ticket, idea "molto riduttiva": "In ogni caso avremo una coalizione. Una coalizione fatta dalla mia lista civica, dal Terzo polo e da tanti altri che si stanno avvicinando, aspettiamo il Pd".