Moratti: ho visto centrodestra che diventava una destra

"Ho iniziato a vedere un centrodestra che diventava una destra. Ho cominciato a non ritrovarmi piu' in questa in questa formazione e soprattutto ho visto che tanti problemi non venivano affrontati". Lo ha affermato questa mattina la candidata alla presidenza per le elezioni regionali 2023 in Lombardia, Letizia Moratti, durante il suo intervento alla trasmissione Agora', su Rai Tre".

Lombardia, Moratti: continuo a sperare apertura Pd

Da parte del Pd "continuo a sperare magari in forme e modi che potranno evolvere in queste settimane un'apertura ci possa essere"- ha proseguito Letizia Moratti-. "Con il Partito Democratico - ha aggiunto - ho cercato di impegnarmi a un confronto su temi che per loro sono molto identitari: ambiente, lavoro, legalità, il tema della sanità pubblica. Su questi tempi purtroppo non sono riuscita ad avere un riscontro ma rientrano tutti nel mio programma e quindi continuo a sperare".