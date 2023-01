Lombardia, Moratti: "Fontana mi aveva proposto una successione"

"E' stato Fontana a propormelo, a parlare di una normale successione, ma queste sono cose passate, non credo agli elettori interessi tutto questo". Lo ha detto Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia con la propria lista civica sostenuta dal terzo polo intervenendo a TG1 mattina in risposta alla domanda se qualcuno, all'interno del centrodestra, le avesse parlato di una sua possibile candidatura dopo Attilio Fontana. "In questi due anni - ha sottolineato - ho visto tanti miglioramenti che potevano essere fatti, innanzitutto nell'ambito della sanita': e' un percorso che ho solamente iniziato, so dove poter incidere e questo e' uno dei motivi che mi ha portato a decidere di continuare questo lavoro".

Lombardia, Moratti: "DIalogo con Comitato Nord ancora aperto"

"Il dialogo con il Comitato nord è ancora aperto. Come è aperto con tante altre forze politiche. Negli ultimi giorni ho avuto il sostegno del Partito Repubblicano e dei Verdi Riformisti". Moratti ha aggiunto: "Ci sono dei malesseri all'interno della Lega, e questi malesseri hanno anche una valenza politica che va compresa".