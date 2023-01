Lombardia, Moratti: "Moderati di sinistra? Non si riconoscono in Majorino"

Tra i due litiganti, Attilio Fontana e Pierfrancesco Majorino, Letizia Moratti spera di godere e diventare il prossimo presidente della Regione Lombardia. Un auspicio in cui crede e che, anche nella giornata di oggi, ha voluto ribadire. "Il consenso nei miei confronti cresce di giorno in giorno - ha affermato - e i segnali del voto disgiunto dal centrosinistra verso di me sono sempre più consistenti: la soglia del 30% è ormai raggiunta".

"L'elettorato moderato di sinistra non voterà Majorino"

"L'elettorato di centrosinistra, moderato e riformista - ha poi voluto aggiungere - non si riconosce in Majorino, concentrato sul congresso del Pd e deciso a consegnare il partito nelle mani dei 5stelle. Così come la delusione degli elettori del centrodestra sulla figura del presidente uscente Attilio Fontana ritengo che sia palpabile"