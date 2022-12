Lombardia, Moratti: "Non sono la candidata del Terzo Polo"

"Non sono la candidata del Terzo Polo di Calenda e Renzi, io sono candidata con una mia lista civica appoggiata dal Terzo Polo di Calenda e Renzi. Ho scelto di candidarmi con una lista civica perché ritengo che in questo momento ci sia una revisione degli schieramenti che sono rigidi, stretti e non rispondono alle esigenze dei cittadini. La mia è una risposta civica": lo ha precisato Letizia Moratti, ospite della trasmissione 'L'aria che tira' su La7.

Moratti: "Se vinco sarò il presidente, non la presidente"

La Moratti si è anche dedicata ad alcune riflessioni linguistiche nell'ipotesi di una sua vittoria alle Regionali: "Preferisco concentrarmi sui contenuti", in ogni caso "mi sono sempre fatta chiamare 'il presidente', 'il ministro', francamente 'la ministra' mi suonava un po' come 'la minestra', non mi piaceva molto. E comunque per esempio la guardia giurata è declinata al femminile anche se ci sono uomini che fanno la guardia giurata quindi a me va bene 'il presidente'.