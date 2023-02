Lombardia, Noja (Terzo Polo): “La nostra resta una proposta importante”

"Adesso capiremo cosa ha funzionato e cosa no, ma penso che questa rimanga una proposta importante per il futuro dell'Italia". Lisa Noja, capolista nella lista di Milano e Provincia del Terzo polo, commenta con Affaritaliani.it Milano i risultati delle elezioni regionali in Lombardia. "E credo che i risultati dei 5stelle dimostrino che in Lombardia non aveva senso andare con loro".

Noja, soddisfatta della campagna di Letizia Moratti?

Ha fatto una campagna sul merito delle questioni e credo abbia spiegato bene un programma che era molto concreto. Abbiamo lavorato in una situazione difficile, il tempo era poco e bisognava farci comprendere: Moratti è stata molto generosa.

Non è riuscita a sottrarre voti al centrodestra...

Sì ma era una candidatura partita per essere più larga. Avremmo potuto fare un ottimo risultato se ci fosse stata più condivisione sul suo nome e questo naturalmente ha complicato le cose.

Non averla sostenuta sarà un rimpianto per il Pd?

Mi è spiaciuto, ci si poteva sedere a un tavolo e arrivare alla conclusione. Ma non c'era la possibilità. Aprire un dialogo con noi, e non con i 5Stelle, era la scelta corretta. Un peccato, dopodiché certamente la vittoria dal centrodestra è frutto più del consenso nazionale del governo che non dei buoni risultati raggiunti da Attilio Fontana.

L'affluenza è invece un dato negativo per tutti.

Una disaffezione che indebolisce la presidenza di Fontana. Perché c'è una grande maggioranza che non l'ha votato e che anzi non è proprio andata ai seggi.